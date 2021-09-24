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Скорик о COVID-19: в Абхазии больше всего распространен штамм "дельта"

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1527)
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Основные особенности дельта-штамма – более короткий инкубационный период и повышенная нагрузка на организм человека.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. На всей территории республики больше всего распространен штамм "дельта", о чем свидетельствуют данные, которые были получены за 23 сентября, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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"В Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории (есть - прим.) тесты, подтверждающие именно этот штамм. Выборочно два-три раза в неделю мы проводим исследования и подтверждаем, что более 80% пациентов болеют именно штаммом "дельта", - сказала она.

К снижению распространения вируса может привести только соблюдение режима самоизоляции всеми членами семьи, даже теми, у кого наличие вируса в крови не подтвердилось, уверена эпидемиолог.

"Шестнадцать человек было выявлено положительных, из которых всего три семейных очага, то есть это люди, которые болеют семьями. Один из носителей болезни, попадая в семью, заражает всех", – отметила Скорик.

Зарубежные ученые публикуют данные о том, что "дельта" практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский).

Среди основных особенностей дельта-штамма — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1527)

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