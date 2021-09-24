Джемал Гогия восстановился в должности в Верховном суде Абхазии

Первое рассмотрение иска бывшего руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия в отношении председателя Верховного суда Мананы Делба, связанного с его увольнением, состоялось в Сухумском городском суде в начале июля 2021 года.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд частично удовлетворил иск бывшего руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия в отношении председателя Верховного суда Мананы Делба.

Суд не удовлетворил иск Гогия к Верховному суду о признании недействительным и отмене приказа от 21 января 2021 года о сокращении штата.

Однако суд признал незаконным приказ о расторжении трудового договора с Джемалом Гогия, подписанный председателем Верховного суда Мананой Делба. Таким образом, суд восстановил Гогия в должности руководителя Аппарата Верховного суда Абхазии и обязал взыскать с Верховного суда среднюю заработную плату Гогия "за время вынужденного отгула с 19 апреля по 24 сентября 2021 года" в размере 287 302 рубля и 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда Гогия.

27 января Государственное информационное агентство "Апсныпресс" опубликовало открытое письмо руководителя Аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия, в котором он отмечал, что прошедшая оптимизация штата Аппарата Верховного суда, в ходе которой была сокращена в том числе должность руководителя Аппарата, – это его завуалированное увольнение за интервью "Эху Кавказа".

Такое решение он связал с тем, что у него и у председателя Верховного суда различные мнения по взаимодействию со СМИ.

Ранее посол России Алексей Двинянин в интервью Абхазскому телевидению подверг критике абхазскую судебную систему в отношении преступлений против граждан России, совершенных гражданами Абхазии. В качестве примера он привел дело об изнасиловании, которое девять месяцев шло в суд и десять месяцев находилось на рассмотрении суда, несмотря на то, что подозреваемый признал свою вину.

Затем в интервью "Эху Кавказа" Джемал Гогия подтвердил, что дело все еще находится в суде, и этот факт дает основание полагать о возможных нарушениях, предусмотренных законодательством сроков судопроизводства. Также он подчеркнул, что сообщения в СМИ о недостойном поведении судьи достаточно для того, чтобы начать проверку, инициаторами такой проверки могут быть председатель Верховного суда и председатель квалификационной коллегии судей.

Позже в интервью "Абаза-ТВ" Джемал Гогия отмечал, что ему не объяснили, что именно не понравилось председателю Верховного суда, содержание или сам факт интервью, но попросили уволиться по собственному желанию. Он также сообщил, что не согласен с принятым решением и будет оспаривать его в суде.

В марте суд прекратил производство по административному делу по иску Джемала Гогия к председателю Верховного суда Абхазии Манане Делба, связанному с его увольнением, и признал за истцом право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Первое рассмотрение иска Джемала Гогия состоялось в Сухумском городском суде в начале июля 2021 года. На заседании адвокат Гогия сообщила суду о том, что накануне на ее подзащитного было совершено нападение со стороны близкого родственника председателя Верховного суда Мананы Делба, из-за чего он был госпитализирован.

По словам защитника, после увольнения и обращения в суд Гогия, со стороны родственников Делба ему поступали угрозы и оказывалось давление. Адвокат ходатайствовала о приобщении к материалам дела медицинской справки из отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы о госпитализации Джемала Гогия с черепно-мозговой травмой и сломанной челюстью. Судья Габеева в удовлетворении ходатайства отказала, сославшись на то, что справка не имеет отношения к рассматриваемому иску.