Минздрав Абхазии заказал вакцину от гриппа в России

На данный момент решается вопрос о выделении финансирования для приобретения в России вакцины от сезонного гриппа.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии заказало вакцину от гриппа в Российской Федерации, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"Мы согласовывали с отделом фармобеспечения Минздрава, в каком количестве должна быть завезена вакцина от гриппа. Я думаю, что это будет достаточно большая партия, сейчас решается вопрос о выделении финансирования", – отметила она.

Все желающие вакцинироваться от сезонного гриппа смогут сделать это бесплатно в поликлиниках республики. Прибытия вакцины следует ожидать к середине октября, отметила главный санитарный врач страны.