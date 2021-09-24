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Минздрав Абхазии заказал вакцину от гриппа в России

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На данный момент решается вопрос о выделении финансирования для приобретения в России вакцины от сезонного гриппа.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии заказало вакцину от гриппа в Российской Федерации, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"Мы согласовывали с отделом фармобеспечения Минздрава, в каком количестве должна быть завезена вакцина от гриппа. Я думаю, что это будет достаточно большая партия, сейчас решается вопрос о выделении финансирования", – отметила она.

Все желающие вакцинироваться от сезонного гриппа смогут сделать это бесплатно в поликлиниках республики. Прибытия вакцины следует ожидать к середине октября, отметила главный санитарный врач страны.

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