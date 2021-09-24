Коронавирус выявлен еще у 112 жителей Абхазии, один пациент скончался

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27265 человек. Выздоровели 22318 из них. Зарегистрировано 411 летальных случаев.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 536 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 112 из них, сообщает Оперштаб.

В российском военном госпитале в Сухуме скончалась женщина 1960 года рождения.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 45 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, восемь из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое тяжелых, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.