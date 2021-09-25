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Заснеженные елки. Архивное фото.

Мокрый снег выпал в предгорьях Абхазии

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (203)
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Sputnik Абхазия
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В прошлом году на Ауадхаре первый снег выпал гораздо позднее, 2 ноября.

СУХУМ, 25 сен- Sputnik, Асмат Цвижба. Мокрый снег пошел в предгорьях Абхазии в ночь на 25 сентября, сообщил Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.

По его словам, снег ложится небольшим слоем, так как идет вперемежку с дождем. Багателия отметил, что раннее похолодание не пугает посетителей пансионата "Ауадхара".

"Сегодня заселилась новая группа туристов, которые очень рады, что пошел снег", - сказал он.

По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье в горах Абхазии ожидается снег. На Красной поляне в субботу при температуре -1 градус выпал снег, высота снежного покрова достигает 12 сантиметров.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (203)

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