Мокрый снег выпал в предгорьях Абхазии

В прошлом году на Ауадхаре первый снег выпал гораздо позднее, 2 ноября.

СУХУМ, 25 сен- Sputnik, Асмат Цвижба. Мокрый снег пошел в предгорьях Абхазии в ночь на 25 сентября, сообщил Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.

По его словам, снег ложится небольшим слоем, так как идет вперемежку с дождем. Багателия отметил, что раннее похолодание не пугает посетителей пансионата "Ауадхара".

"Сегодня заселилась новая группа туристов, которые очень рады, что пошел снег", - сказал он.

По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье в горах Абхазии ожидается снег. На Красной поляне в субботу при температуре -1 градус выпал снег, высота снежного покрова достигает 12 сантиметров.