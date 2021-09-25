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Скончались два пациента мобильного ковидного госпиталя в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1530)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22404 человека.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 370 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 88 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В российском военном госпитале в Сухуме скончались два пациента, мужчина 1958 года рождения и женщина 1936 года рождения.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, состояние 10 человек оценивается как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1530)

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