Скончались два пациента мобильного ковидного госпиталя в Сухуме

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 370 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 88 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В российском военном госпитале в Сухуме скончались два пациента, мужчина 1958 года рождения и женщина 1936 года рождения.

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Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, состояние 10 человек оценивается как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.