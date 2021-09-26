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Наркотики, оружие и кража: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали ранее разыскиваемого Дениса Кокоскерия, который обвиняется в грабеже и краже, которые произошли осенью 2020 года в Гагре. Об этом сообщается в оперативной сводке, опубликованной ведомством. 

При личном досмотре у Кокоскерия обнаружили незаконно хранимую ручную гранату с запалом, а также сверток с наркотическим веществом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. 

Житель села Ачадара Сухумского района Гоча Годжгуа задержан сотрудниками МВД совместно с СГБ Абхазии в Сухуме, при личном досмотре у него обнаружили капсулы запрещенного в свободном обороте на территории республики психотропного вещества прегабалин.

Согласно заключению экспертов, масса изъятого вещества составила 24 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении Годжуа избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Житель села Багмаран Гулрыпшского района Анри Адлейба обвиняется в аналогичном преступлении, у него также при личном осмотре изъято вещество прегабалин. 

Сотрудниками милиции установлен подозреваемый в краже в селе Гумиста более ста метров коммуникационного кабеля, принадлежащего РУП "Абхазсвязь". Обвиняемый Ренат Шанава в преступлении сознался, в отношении него возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно со службой госбезопасности в Сухуме задержали Омара Чачхалия, который хранил при себе наркотическое вещество метадон в крупном размере. По факту незаконного хранения, приобретения без цели сбыта возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении Чачхалия меру пресечения домашний арест. 

Уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, а также  незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств в крупном размере возбуждено в отношении жителя Гулрыпшского района Гарика Харчилава.

Во время обследования его жилища обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы: карабин Симонова калибра 7,62 миллиметров, два автомата Калашникова, магазины к ним, один из которых был заряжен патронами. 

В доме Харчилава также обнаружили около пяти грамм наркотического вещества марихуаны. Мужчина заключен под стражу. 

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