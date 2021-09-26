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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (204)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. В понедельник 27 сентября в Абхазии ожидается ожидается переменная облачность, местами днем возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (204)

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