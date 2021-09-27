Делегация из Южной Осетии приехала в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости республики.

ПСОУ, 27 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию в понедельник 27 сентября, передает корреспондент Sputnik.

Гостей встретили на границе по реке Псоу вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр иностранных дел Даур Кове, замглавы Гагрского района Алхас Барциц.

Президенту преподнесли ачашв, фрукты и рог с вином. Анатолий Бибилов, произнося тост, пожелал Абхазии и ее народу благополучия.

"Мы в преддверии празднования Дня Победы. Дай бог, чтобы на абхазской земле были одни только победы", - сказал он.

Глава государства также оценил выпитое вино и отметил, что в Абхазии всегда прекрасное вино и гостеприимство на высоком уровне.

"Где хорошее гостеприимство, там хорошее вино, несомненно", – резюмировал Бибилов.

В составе югоосетинской делегации также вошли руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гасеев, советник президента Дмитрий Атрощенко.

Они прибыли в республику для принятия участия в церемониях, посвященных Дню Победы и Независимости Абхазии.

В августе этого года состоялся первый визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию в качестве главы государства. Абхазская делегация прибыла в республику, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине войны в августе 2008 года.