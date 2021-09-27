Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтил в Гагре Анатолий Бибилов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию в понедельник 27 сентября для участия в праздновании Дня Победы и Независимости.

ГАГРА, 27 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов почтил память погибших в Отечественной войне народа Абхазии у мемориала в Гагре, передает корреспондент Sputnik.

Члены делегации из Южной Осетии возложили цветы к мемориалу в честь погибших добровольцев из Южной Осетии/

Делегация из Южной Осетии приехала в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости.

В составе югоосетинской делегации также вошли руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гасеев, советник президента Дмитрий Атрощенко.

Утром 27 сентября на границе по реке Псоу их встретили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр иностранных дел Даур Кове, замглавы Гагрского района Алхас Барциц.