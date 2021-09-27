Часть Очамчырского района останется без света во вторник 28 сентября

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Бибилов рассказал, какие вопросы обсудит с Бжания В сентябре 2005 года между Республикой Абхазия и Южной Осетией был заключен договор о сотрудничестве. 17

Манана Делба освобождена от должности председателя Верховного суда Абхазии Манана Делба в 2018 году была избрана Парламентом на должность председателя Верховного суда Абхазии сроком на десять лет. 50