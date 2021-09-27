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Часть Очамчырского района останется без света во вторник 28 сентября

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В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (466)
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Во вторник 28 сентября будут отключены подстанции "Очамчыра-2", "Мыку" и "Куачара", сообщают энергетики.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света с 10:00 до 16:00 во вторник 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

Будут отключены ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку" и ПС "Куачара".

Без подачи электричества из-за отключения подстанций останутся: 

  • ПС "Куачара" - села Гуада, Джгерда, Кутол
  • ПС "Мыку" - села Члоу, Тхина, Мыку, Меркула, Отап, Джал
  • ПС "Очамчыра-2" - часть города Очамчыра.

Отмечается, что энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (466)

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