Часть Очамчырского района останется без света во вторник 28 сентября

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Во вторник 28 сентября будут отключены подстанции "Очамчыра-2", "Мыку" и "Куачара", сообщают энергетики.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света с 10:00 до 16:00 во вторник 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Будут отключены ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку" и ПС "Куачара".
Без подачи электричества из-за отключения подстанций останутся:
- ПС "Куачара" - села Гуада, Джгерда, Кутол
- ПС "Мыку" - села Члоу, Тхина, Мыку, Меркула, Отап, Джал
- ПС "Очамчыра-2" - часть города Очамчыра.
Отмечается, что энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы.