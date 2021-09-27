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Президент Абхазии наградил сотрудников Государственного таможенного комитета

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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27 сентября 1991 года Верховный Совет Абхазской АССР под председательством Владислава Ардзинба принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения сотрудников Государственного таможенного комитета состоялась в Администрации президента в понедельник 27 сентября.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Памятник погибшим сотрудникам открыли в Государственном таможенном комитете

"Уважаемые сотрудники Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, поздравляю вас с юбилейной датой - тридцатилетием со дня основания абхазской таможенной службы. 27 сентября 1991 года Верховный Совет Абхазской АССР под председательством Владислава Ардзинба принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии", – сказал президент Аслан Бжания.

В течение этого времени, добавил он, таможенная служба Абхазии вносила ощутимый вклад в укрепление экономической безопасности, защиту национальных интересов страны, пополнение бюджета государства, подчеркнул он.

Указом президента очередное специальное звание "полковник таможенной службы" присвоено начальнику отдела документационного обеспечения ГТК, подполковнику таможенной службы Белле Квициния.

Нагрудным знаком "Отличник таможенной службы" награждены: Анана Гогохия, Тимур Ласурия, Алхас Тарнава, Леван Чагава, Георгий Чхотуа.

Нагрудным знаком "Почетный таможенник Республики Абхазия" награждены: Этери Ачба, Отар Ашуба, Гурам Барциц, Нона Квициния, Беслан Кобахия, Светалана Маргания, Аляс Хишба, Ёла Чабалурхва.

27 сентября в Государственном таможенном комитете Абхазии состоялось открытие памятника погибшим при исполнении должностных обязанностей сотрудникам.

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