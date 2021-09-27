Манана Делба освобождена от должности председателя Верховного суда Абхазии

Манана Делба в 2018 году была избрана Парламентом на должность председателя Верховного суда Абхазии сроком на десять лет.

CУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Квалификационная коллегия судей Абхазии приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда Мананы Делба.

Принятие отставки влечет за собой прекращение полномочий в качестве председателя Верховного суда.

Решение было принято единогласно на основании пункта 1 части 1 статьи 130, а также части 1 статьи 131 Конституционного закона Республики Абхазия "О судебной власти".

Члены Квалификационной коллегии выразили благодарность Делба и выразили надежду, что ее талант и профессионализм еще послужит на благо Абхазии.

Манана Делба была избрана на должность судьи Верховного суда Абхазии 28 декабря 2017 года Постановлением Народного Собрания республики. 21 марта 2018 года она была избрана Парламентом на должность председателя Верховного суда сроком на десять лет.