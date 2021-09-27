17:55 27 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Поиск

Минпросвещения прокомментировало слухи о закрытии школ в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/01/1033135218.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210927/1033291921/Minprosvescheniya-prokommentirovalo-slukhi-o-zakrytii-shkol-v-Abkhazii.html

Информация о том, что школы Абхазии будут закрыты с 28 сентября до 16 октября из-за резкого роста случаев коронавируса, распространилась в соцсетях.

CУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии не планирует закрывать общеобразовательные учреждения на карантин, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Минпросвещения рассказало об эпидситуации в школах Абхазии

"В последнее время в социальных сетях мусолят тему, что 28 сентября учебный процесс в школах Абхазии будет остановлен. Эта информация не соответствует действительности. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что это данные 2020 года. Министерство просвещения и языковой политики ежедневно получает информацию из районов Абхазии о заболевших учениках и учителях. Сейчас о закрытии общеобразовательных учреждений не говорится", – сказал он.

Кутелия отметил, что в Абхазии всего 4000 педагогов, из них короновирусом болеют 55 человек, вакцинацию прошли около 500 человек. Из 28 000 школьников республики инфекцией заражены около 200 человек.

Учебный год в Абхазии в 2021 году начался 1 сентября.

По состоянию на 25 сентября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22404 человека.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Барберы на улицах, хлеб для нуждающихся и пестрый рынок: будни Кабула
ФСБ России задержала сторонников ИГ*, готовивших теракты: кадры спецоперации
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться