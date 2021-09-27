Минпросвещения прокомментировало слухи о закрытии школ в Абхазии

Информация о том, что школы Абхазии будут закрыты с 28 сентября до 16 октября из-за резкого роста случаев коронавируса, распространилась в соцсетях.

CУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии не планирует закрывать общеобразовательные учреждения на карантин, сообщил Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия.

"В последнее время в социальных сетях мусолят тему, что 28 сентября учебный процесс в школах Абхазии будет остановлен. Эта информация не соответствует действительности. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что это данные 2020 года. Министерство просвещения и языковой политики ежедневно получает информацию из районов Абхазии о заболевших учениках и учителях. Сейчас о закрытии общеобразовательных учреждений не говорится", – сказал он.

Кутелия отметил, что в Абхазии всего 4000 педагогов, из них короновирусом болеют 55 человек, вакцинацию прошли около 500 человек. Из 28 000 школьников республики инфекцией заражены около 200 человек.

Учебный год в Абхазии в 2021 году начался 1 сентября.

По состоянию на 25 сентября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22404 человека.