Кредиторская задолженность "Сухумского АТП" составила свыше шести миллионов рублей

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Кредиторская задолженность унитарного предприятия "Сухумское АТП" составила свыше шести миллионов рублей, такая сумма была озвучена на встрече руководства предприятия с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб.
На встрече присутствовали директор "Сухумского АТП" Леонид Шулумба, заместитель директор Галина Шларба, главный бухгалтер предприятия Инга Капба.
У предприятия сформировались задолженности по налоговым начислениям перед различными фондами, ресурсными организациями, а также перед поставщиками расходных материалов и запчастей для транспорта.
Участники встречи обсудили проблемы содержания автопарка предприятия, вопросы его обновления для качественного обеспечения граждан доступностью общественного транспорта.
По итогам встречи Александр Анкваб поручил Министерству экономики и Администрации Сухума изучить положение дел предприятия и найти пути возможного разрешения отдельных проблем.