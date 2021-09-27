Кредиторская задолженность "Сухумского АТП" составила свыше шести миллионов рублей

Всего на балансе предприятия 73 единицы техники. АТП администрирует около 30 маршрутов - городских, пригородных, междугородних, международных.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Кредиторская задолженность унитарного предприятия "Сухумское АТП" составила свыше шести миллионов рублей, такая сумма была озвучена на встрече руководства предприятия с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб.

На встрече присутствовали директор "Сухумского АТП" Леонид Шулумба, заместитель директор Галина Шларба, главный бухгалтер предприятия Инга Капба.

У предприятия сформировались задолженности по налоговым начислениям перед различными фондами, ресурсными организациями, а также перед поставщиками расходных материалов и запчастей для транспорта.

Участники встречи обсудили проблемы содержания автопарка предприятия, вопросы его обновления для качественного обеспечения граждан доступностью общественного транспорта.

© Foto / Кабинет Министров Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с директором УП «Сухумское АТП» Леонидом Шулумба

По итогам встречи Александр Анкваб поручил Министерству экономики и Администрации Сухума изучить положение дел предприятия и найти пути возможного разрешения отдельных проблем.