Турнир по стрельбе из лука пройдет в этнопарке "Апсны"

Администрация этнопарка "Апсны" приглашает всех желающих поучаствовать в турнире по стрельбе из лука или поболеть за участников.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Турнир по стрельбе из традиционного лука пройдет в этнопарке "Апсны" в среду 29 сентября, сообщается на странице парка в Facebook.

Соревнования начнутся в 12:00, мероприятие проводится совместно с клубом "Афырхы".

После официальной части для желающих научиться стрельбе из лука или начинающих лучников будет представлена возможность позаниматься с инструктором.

Два дня назад в этнопарке завершился фестиваль кузнецов-оружейников.

Национальный исторический парк "Апсны" был открыт в июле этого года на территории села Мгудзырхуа Гудаутского района.