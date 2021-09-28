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Соревнования по стрельбе из лука, которые проходили в рамках XV спартакиады среди школьников

Турнир по стрельбе из лука пройдет в этнопарке "Апсны"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Администрация этнопарка "Апсны" приглашает всех желающих поучаствовать в турнире по стрельбе из лука или поболеть за участников.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Турнир по стрельбе из традиционного лука пройдет в этнопарке "Апсны" в среду 29 сентября, сообщается на странице парка в Facebook.

Соревнования начнутся в 12:00, мероприятие проводится совместно с клубом "Афырхы".

После официальной части для желающих научиться стрельбе из лука или начинающих лучников будет представлена возможность позаниматься с инструктором.

Два дня назад в этнопарке завершился фестиваль кузнецов-оружейников.

Национальный исторический парк "Апсны" был открыт в июле этого года на территории села Мгудзырхуа Гудаутского района.

 

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