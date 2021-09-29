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Более 130 случаев коронавируса подтверждено за сутки в Абхазии

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1532)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22590 человек.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 478 человек, диагноз подтвердился у 131 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-9.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В медучреждениях Абхазии проходят лечение 173 пациента с коронавирусом:

  • В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести,
  • В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья,
  • в Очамчырской ЦРБ - 10 пациентов,
  • в Гагрской ЦРБ – 15, трое человек в тяжелом состоянии,
  • в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов,
  • в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1532)

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