Более 130 случаев коронавируса подтверждено за сутки в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22590 человек.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 478 человек, диагноз подтвердился у 131 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-9.

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В медучреждениях Абхазии проходят лечение 173 пациента с коронавирусом:

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести,

В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья,

в Очамчырской ЦРБ - 10 пациентов,

в Гагрской ЦРБ – 15, трое человек в тяжелом состоянии,

в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов,

в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.