Более 130 случаев коронавируса подтверждено за сутки в Абхазии

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 478 человек, диагноз подтвердился у 131 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-9.
В медучреждениях Абхазии проходят лечение 173 пациента с коронавирусом:
- В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести,
- В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья,
- в Очамчырской ЦРБ - 10 пациентов,
- в Гагрской ЦРБ – 15, трое человек в тяжелом состоянии,
- в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов,
- в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.