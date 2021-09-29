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Кабмин принял постановление об увеличении доплат к абхазским пенсиям

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Всего Пенсионный фонд Абхазии выплачивает пенсии и пособия 39 категориям граждан. Повышения доплат коснулись семи категорий пенсионеров, не получающих российскую пенсию.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Кабинет министров Абхазии приняли постановление об увеличении доплат к пенсиям гражданам республики, не являющимся получателями пенсий иного государства.

Выплаты начнутся с 1 октября 2021 года.

На финансирование доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 миллионов 109 тысяч рублей, сообщал ранее председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.

Доплаты к пенсиям будут увеличены следующим категориям пенсионеров:

  • на 1000 рублей повышается доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим звания "народный…", "заслуженный работник…", пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам);
  • на 600 рублей повысится доплата лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи);
  • на 500 рублей повысится доплата пенсионерам по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, инвалидам  труда I, II и III групп;
  • на 250 рублей увеличится доплата пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности.   

Всего Пенсионный фонд выплачивает пенсии и пособия 39 категориям граждан. Данные повышения доплат касаются семи категорий пенсионеров, не получающих российскую пенсию.

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