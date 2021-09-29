Абхазия будет использовать товарную номенклатуру ЕАЭС

Постановление Кабинета министров Абхазии о применении на территории Абхазии товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза вступает в силу с 1 января 2023 года.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Абхазия будет руководствоваться товарной номенклатурой Евразийского экономического союза. Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров страны в среду 29 сентября.

По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, проект инициирован в рамках реализации программы по формированию общего социально-экономического пространства с Российской Федерацией на основе гармонизации законодательств двух государств.

"Это программное мероприятие. Однако в связи с тем, что есть необходимость провести определенные мероприятия Таможенному комитету, в том числе (мероприятия - прим.) связанные с автоматизацией процессов, программным обеспечением, данный проект предусматривает отлагательную норму вступления в силу. У нас есть практически год для того, чтобы мы подготовились и перешли без шока и давления для участников внешнеэкономической деятельности", - пояснила Озган.

Согласно документу, Государственному таможенному комитету Абхазии необходимо:

- определить техтребования к программным средствам, необходимым для применения товарной номенклатуры в работе таможенных органов Абхазии;

- в срок до 1 июля 2022 года разработать и представить на утверждение Кабмина изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие перемещение через таможенную границу Абхазии.

Постановление Кабмина Абхазии от 28 февраля 2002 года "О применении на территории Абхазии товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ" считается утратившим силу.

Контроль за исполнением постановления возложен на Таможенный комитет Абхазии.