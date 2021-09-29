13:22 29 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR84.88
Поиск

Парламент Абхазии принял в третьем чтении закон о применении кассовой техники

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6101
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/03/1031764867.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210929/1033303243/Parlament-Abkhazii-prinyal-v-tretem-chtenii-zakon-o-primenenii-kassovoy-tekhniki.html

Процедура установки контрольно-кассовой системы в республике должна быть окончена к 2024 году.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в третьем и окончательном чтении закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия".

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Смыр рассказала, как применение кассовых аппаратов отразится на НДС

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие закона закрепит правовые основы внедрения в Республике Абхазия онлайн-касс, суть которых заключается в возможности передачи сведений о расчетах с покупателем по каналам беспроводной связи в систему баз данных уполномоченного органа Министерства по налогам и сборам Абхазии в электронном виде.

"Целями внедрения системы онлайн-касс является сокращение объема неучтенного оборота (автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков), автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных проверок, снижение административной нагрузки на бизнес, снижение количества налоговых проверок и повышение уровня защиты прав потребителей", – говорится в пояснении.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о применении контрольно-кассовой техники

Другой важной особенностью настоящего проекта стало то, что предусмотренные в нем нормы будут распространяться и на кредитные организации, что вызвано частыми случаями нарушения организациями законодательства при приеме от юридических и физических лиц, в том числе для последующих индивидуальных предпринимателей денежных средств для их внесения в бюджетную систему республики.

Также применение ККТ кредитными органами позволит плательщикам путем сканирования QR-кода на чеке убедиться в проведении операции, а налоговым органам в режиме онлайн отслеживать обороты денежных средств, подлежащих внесению в бюджетную систему со стороны кредитных учреждений, объясняется в пояснительной записке.

По мнению министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, введение системы ККТ, которые будут онлайн давать информацию о транзакциях, позволят выйти на другой уровень в части мониторинга поступлений в бюджет, кроме того, система позволит провести оценку эффективности существующего налогового законодательства.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Миллиардер, политик, обольститель: Сильвио Берлускони исполнилось 85
Взвесить все "за" и "против": Пилия о газификации Абхазии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться