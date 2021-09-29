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Экс-глава села Хашта Галского района признался в хищениях

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Бывшего главу села обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Прокуратура Галского района задержала 27 сентября экс-главу администрации села Хашта Беслана Туркия, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

Архивное фото уголовного дела
© CC0
Экс-главе села Хашта грозит до 12 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества

Туркия подозревается в хищении 660 147 рублей путем присвоения с использованием служебного положения.

Отмечается, что задержанный признался в хищении и частично погасил причиненный материальный ущерб.  

В настоящее время в Галский районный суд готовится направление ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемого.

По статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения Туркия грозит лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уголовные дела возбуждены также в отношении заместителя главы администрации села Хашта Джамбула Гамисония и в отношении бригадира бригады №1 администрации Рамаза Гиделия по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога.

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