Экс-глава села Хашта Галского района признался в хищениях

Бывшего главу села обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Прокуратура Галского района задержала 27 сентября экс-главу администрации села Хашта Беслана Туркия, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

Туркия подозревается в хищении 660 147 рублей путем присвоения с использованием служебного положения.

Отмечается, что задержанный признался в хищении и частично погасил причиненный материальный ущерб.

В настоящее время в Галский районный суд готовится направление ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемого.

По статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения Туркия грозит лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уголовные дела возбуждены также в отношении заместителя главы администрации села Хашта Джамбула Гамисония и в отношении бригадира бригады №1 администрации Рамаза Гиделия по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога.