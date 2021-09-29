Военные песни и фейерверки: как Абхазия отметит 28-ю годовщину Победы

30 сентября Абхазия отмечает 28 годовщину Победы и Независимости республики. В этот день в городах и районах республики пройдут возложение цветов, памятные митинги, на центральных площадях будут звучать военные песни.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Празднование дня Победы и Независимости в Абхазии состоится во всех городах и районах Абхазии с учетом пандемии коронавируса.

В Гагрском парке Славы в 11:00 состоится возложение цветов и митинг. Там же откроется фотовыставка, на которой представят военные снимки.

По словам заведующей отделом культуры администрации Гагрского района Мадины Бганба, если позволит погода, в 17:00 на городской набережной напротив парка Славы состоится акция "Свеча памяти" при участии школьников.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

"Мы установим кинопроектор в том месте и пустим кадры, сделанные во время войны. Их нам предоставил Музей Боевой славы, за что им благодарны. Также запланировано выступление хореографического ансамбля "Афыртын" с одним номером, и ученики вокальной студии Дмитрия Пипия исполнят одну композицию "Мир без войны", - отметила Бганба.

В Пицунде в 11:00 состоится возложение цветов к мемориалу в центре города.

В Гудауте в 11:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику павшим защитникам отечества и митинг, на котором выступят ветераны и матеря погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

"В 19:00 в центре города запустят кинопроектор и будут показаны архивные видеоматериалы о войне. Дети зажгут свечи, а в завершении дня запланирован салют. Концерта не будет из-за пандемии”, - отметил заведующий отделом по организационно-инструкторской работе администрации Гудаутского района Тимур Шамба.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

Глава Нового Афона Тимур Отырба рассказал, что в связи с ограничительными мерами, введенными в Абхазии из-за пандемии коронавируса, программа празднования Дня Победы и Независимости состоит из трех церемоний возложения цветов и салюта.

"В 10:00 будет возложение у мемориала на площади Героев на въезде в Новый Афон, затем у братской могилы рядом с монастырем и на могиле Александра Бардодыма (поэт, доброволец из России, погибший в начале Отечественной войны народа Абхазии – прим.) рядом с новоафонской школой. В 20:00 будет салют", - сказал Отырба.

В Сухуме из-за пандемии коронавируса ограничились только возложением цветов в парке Славы, которое пройдет в 11:00, сразу после этого, в 12:00 возложение цветов состоится в Эшере, на могиле первого президента Владислава Ардзинба. А в 13:30 цветы возложат к могиле второго президента Сергея Багапш в селе Джгерда.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

Кроме того, в 13:00 в столице начнется велопробег, стартую участники с верхнего гумистинского моста, а финишируют в Парке Славы, где затем возложат цветы к памятнику защитников Отечества.

В Очамчыре в 11:00 запланировано возложение цветов у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

В Гулрыпше в парке Агудзеры в 19:00 спустят венки в море, сразу после будет дан салют.

В Ткуарчале, по словам начальника Управления культуры Риты Ажиба, из-за пандемии отменили концерт. В 11:00 в городе состоится возложение цветов у памятника Владиславу Ардзинба. После начинается памятное шествие по аллее Героев.

"После шествия будет массовое гуляние на площади дворца культуры. Будут звучать военные песни. Затем в 18:00 будет дискотека для молодежи, а в 23:00 будет салют", - отметила Ажиба.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

В Галском районе все праздничные мероприятия пройдут на площади у Дворца культуры, где с 09:00 будут звучать военные песни. В 11:00 состоится возложение венков у мраморной плиты в честь погибших за свободу и независимость Абхазии, а в 11:30 – митинг. Концертная программа начинается с 12:00, в 16:00 будет фуршет. В 19:00 будет фейерверк на площади у Дома культуры, а в 20:00 фейерверк на границе по реке Ингур.

© Sputnik План мероприятий на 30 сентября

Двадцать восемь лет назад, 30 сентября 1993 года народ Абхазии одержал победу в Отечественной войне против Грузии, вооруженный конфликт длился 413 дней.