Ветеранов Отечественной войны народа Абхазии наградили медалями "За Победу"

В четверг 30 сентября в Абхазии будут отмечать 28-ю годовщину Победы в Отечественной войне.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов провел церемонию награждения ветеранов медалью "За Победу".

"Очень больно вспоминать тех, кого мы потеряли, потому что их не хватает. Мы радуемся тому, что столько лет отмечаем День Победы, это, наверно, перебивает все горести, что есть. Пользуясь случаем, я хочу поздравить наших ветеранов, весь народ Абхазии. Сегодня мы здесь собрали наших сестричек, ребят со всех районов", - сказал заместитель руководителя фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Эмзар Ашуа.

Решение о награждении ветеранов - инвалидов войны медалью "За Победу" принял президент Абхазии Аслан Бжания.

Замруководителя фонда инвалидов ОВНА вручил медали и пожелал всем ветеранам здоровья и благополучия.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Награждение медалью "ЗА ПОБЕДУ"

30 сентября 1993 года вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание войны, длившейся 413 дней.