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В Абхазии выявили 165 случаев COVID-19, один пациент скончался

© AP Photo / Ariana Cubillos
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1535)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 27775. Выздоровели 22680 человек, скончались 417.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки поверили 582 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 165 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В российском военном госпитале в Сухуме скончалась женщина 1951 года рождения, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

На стационарном лечении в ковидных отделениях и медучреждениях Абхазии 174 пациента:

  • в Гудаутском ковидном госпитале – 41 пациент, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести;
  • в Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья;
  • в Очамчырской ЦРБ - 10 пациентов;
  • в Гагрской ЦРБ – 16, двое из них в тяжелом состоянии
  • в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов,
  • в российском военном госпитале в Сухуме 75 пациентов, 10 в тяжелом состоянии здоровья.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1535)

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