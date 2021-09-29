В Абхазии выявили 165 случаев COVID-19, один пациент скончался

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 27775. Выздоровели 22680 человек, скончались 417.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки поверили 582 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 165 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В российском военном госпитале в Сухуме скончалась женщина 1951 года рождения, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

На стационарном лечении в ковидных отделениях и медучреждениях Абхазии 174 пациента:

в Гудаутском ковидном госпитале – 41 пациент, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести;

в Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья;

в Очамчырской ЦРБ - 10 пациентов;

в Гагрской ЦРБ – 16, двое из них в тяжелом состоянии

в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов,

в российском военном госпитале в Сухуме 75 пациентов, 10 в тяжелом состоянии здоровья.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.