В Абхазии выявили 165 случаев COVID-19, один пациент скончался

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки поверили 582 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 165 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В российском военном госпитале в Сухуме скончалась женщина 1951 года рождения, отмечается в сообщении.
На стационарном лечении в ковидных отделениях и медучреждениях Абхазии 174 пациента:
- в Гудаутском ковидном госпитале – 41 пациент, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести;
- в Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья;
- в Очамчырской ЦРБ - 10 пациентов;
- в Гагрской ЦРБ – 16, двое из них в тяжелом состоянии
- в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов,
- в российском военном госпитале в Сухуме 75 пациентов, 10 в тяжелом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.