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Встреча президентов Абхазии и Южной Осетии состоялась в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Делегация представителей правительства Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественная встреча президентов Абхазии и Южной Осетии состоялась у здания Администрации главы республики.

Анатолия Бибилова и делегацию из Южной Осетии встретил почетный караул. После этого Бжания и Бибилов прошли в кабинет президента.

  • Встреча президентов Абхазии и Южной Осетии состоялась в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Встреча президентов Абхазии и Южной Осетии состоялась в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Встреча президентов Абхазии и Южной Осетии состоялась в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча президентов Абхазии и Южной Осетии состоялась в Сухуме

Аслан Бжания поблагодарил Бибилова за визит в Абхазию "в очень важный для народа Абхазии и Северного Кавказа" день.

"Без сомнения, это большой праздник, который связан с трагическими событиями для абхазского народа, но это праздник Победы. Хочу поздравить вас и весь народ в вашем лице и пожелать побед во всех направлениях развития вашего государства", – сказал Бибилов.

Стороны обменялись подарками. Бжания вручил главе Южной Осетии абхазский нож из дамасской стали, украшенный рогом буйвола и золотыми нитями. Бибилов вручил главе государства икону Святого Георгия.

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