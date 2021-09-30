12:53 30 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR84.88
Поиск

Расширенная встреча глав ведомств Абхазии и Южной Осетии прошла в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7010
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/1e/1033312033.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210930/1033312016/Rasshirennaya-vstrecha-glav-vedomstv-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-proshla-v-Sukhume.html

В четверг 30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости. Для участия в праздничных мероприятиях в республику прибыла делегация из Южной Осетии во главе с президентом.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Расширенная встреча с участием глав ведомств Абхазии и Южной Осетии состоялась в Администрации президента Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости

Открывая встречу, Аслан Бжания еще раз поблагодарил Анатолия Бибилова за приезд и поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

"Нас связывают давние братские отношения, они имеют большие исторические корни, и мы делаем все, чтобы передать эти качества подрастающему поколению", - сказал он.

Анатолий Бибилов пожелал доброго здравия жителям Абхазии и развития республике.

"Народ Абхазии показал, что может победить в Отечественной войне, то же самое будет абхазский народ показывать в направлении развития государства", – подчеркнул он.

Глава Южной Осетии отметил плотное взаимодействие, которое существует между министерствами иностранных и внутренних дел республик и выразил надежду на развитие отношений в сфере культуры.

Бибилов добавил, что было бы неплохо, если бы театры Абхазии и Южной Осетии обменялись поездками.

Далее встреча прошла без участия представителей СМИ.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лук, стрела и мишень: турнир среди лучников в этнопарке "Апсны"
Быстрее, выше, точнее: состязания лучников "Афырхы" в селе Мгудзырхуа
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться