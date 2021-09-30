Расширенная встреча глав ведомств Абхазии и Южной Осетии прошла в Сухуме

В четверг 30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости. Для участия в праздничных мероприятиях в республику прибыла делегация из Южной Осетии во главе с президентом.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Расширенная встреча с участием глав ведомств Абхазии и Южной Осетии состоялась в Администрации президента Абхазии.

Открывая встречу, Аслан Бжания еще раз поблагодарил Анатолия Бибилова за приезд и поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

"Нас связывают давние братские отношения, они имеют большие исторические корни, и мы делаем все, чтобы передать эти качества подрастающему поколению", - сказал он.

Анатолий Бибилов пожелал доброго здравия жителям Абхазии и развития республике.

"Народ Абхазии показал, что может победить в Отечественной войне, то же самое будет абхазский народ показывать в направлении развития государства", – подчеркнул он.

Глава Южной Осетии отметил плотное взаимодействие, которое существует между министерствами иностранных и внутренних дел республик и выразил надежду на развитие отношений в сфере культуры.

Бибилов добавил, что было бы неплохо, если бы театры Абхазии и Южной Осетии обменялись поездками.

Далее встреча прошла без участия представителей СМИ.