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Президенты Абхазии и Южной Осетии возложили цветы к мемориалу Владислава Ардзинба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В селе Нижняя Эшера похоронен первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

© Sputnik / Бадри Есиава
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30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.

В четверг в городах и районах республики проходят возложение цветов, памятные митинги, на центральных площадях будут звучать военные песни. Все мероприятия будут проходить с учетом соблюдения антиковидных мер. 

Один из ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Варлам Нанба, встретивший 30 сентября 1993 года на границе с Грузией, рассказал, где его застало начало войны.

"До начала войны я жил в России, когда начались боевые действия, вернулся в Абхазию и до конца войны был здесь. Сегодня радостный день, но вместе с тем присутствует грусть по тем, кто погиб, как говорится, это праздник со слезами на глазах. Желаю жителям Абхазии процветания и благополучия, пусть будет меньше противоречий и больше взаимопонимания. 30 сентября 1993 года я встретил на границе Ингур, там мы много стреляли в знак окончания войны, отметили Победу. Сутки мы находились там, потом вернулись в Сухум", – рассказал ветеран.

В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Это второй визит Бибилова в Абхазию, первый состоялся в июле 2017 года.

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