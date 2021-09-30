Республика Абхазия отмечает 30 сентября День Победы и Независимости. 28 лет назад в этот день завершилась Отечественная война народа Абхазии.

ГУДАУТА, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Гудауте в четверг 30 сентября, передает корреспондент Sputnik.

Церемония возложения прошла у мемориала павшим защитникам Абхазии в центре города по проспекту Героев. В ней участвовали руководство района, ветераны войны, матеря погибших воинов, депутаты Народного собрания и местного самоуправления, военнослужащие абхазской армии, общественность.

После минуты молчания на митинге выступил первый заместитель администрации Гудаутского района Валерий Авидзба. Он поздравил жителей Абхазии с праздником и пожелал им мирного неба над головой. Также поблагодарил ветеранов за доблесть и матерей павших бойцов за то, что они воспитали патриотов своей родины и достойных сыновей.

Председатель гудаутского отделения Союза матерей погибших воинов Эмма Ермолова, в частности, в своей речи подчеркнула, что в Абхазии много молодежи, которой предстоит повести вперед страну.

"Пусть никогда больше не будет войны, пусть дети, которые сегодня здесь стоят, не увидят того, что увидели мы. Всем благополучия", - сказала она.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Родик Чхабелия отметил, что город-герой Гудаута, как во время войны, так и после нее испытал много тягостей. Он также поздравил всех с Днем Победы и призвал народ Абхазии к единству без разделения по любым поводам.

Возложение цветов у памятника в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава

Возложение цветов у памятника в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава

Возложение цветов у памятника в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава

Возложение цветов у памятника в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава 1 / 4 © Sputnik / Бадри Есиава Возложение цветов у памятника в Гудауте

С поздравительной речью на торжественной церемонии также выступил руководитель Ярославского района Ярославской области Николай Золотников, который вместе с коллегами прибыл в Гудауту для празднования Дня Победы и Независимости.

"Для меня великая честь стоять здесь и разделять радость и горе вместе с вами, так как любая победа это всегда радость со слезами на глазах. У нас один День Победы в России, а в Абхазии их два. Я хочу, чтобы победы у вашего народа были только в спорте, культуре, науке, туризме – в мирное время и чтобы никакая беда не зашла в ваши дома», - сказал он.

Золотников напомнил, что Ярославский и Гудаутский районы – побратимы и в апреле этого года подписали соглашение о дружбе.

В завершении митинги ученики школ прочитали стихотворения, посвященные Отечественной войне народа Абхазии.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.