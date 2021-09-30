Торжественный марш в честь Дня Победы и Независимости прошел в Сухуме

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественный военный марш в честь 28-й годовщины Победы и Независимости Абхазии состоялся у мемориала Славы в Сухуме в четверг 30 сентября.

В сопровождении военного оркестра в марше приняло участие более 500 военнослужащих – подразделения Минобороны Абхазии, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, подразделения седьмой российской военной базы, пограничное управление ФСБ России в Абхазии.

Для того, чтобы отметить этот знаменательный день, в столице Абхазии собрались ветераны войны, в том числе из-за пределов республики. Один из них Шамсудин Гунажоков, который прибыл на помощь воюющей Абхазии из Республики Адыгея.

"Во время войны кто как мог помогал Абхазии, жаль, что многие молодые ребята, которые воевали, - не вернулись. Всем, кто остался, дай бог чтобы они прожили долгие годы и берегли этот райский уголок", - подчеркнул ветеран.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.

С тех пор Грузия лишилась контроля над Абхазией, которая стала самоуправляемой территорией, не признававшей юрисдикцию Тбилиси. В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым.