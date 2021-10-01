Российский скульптор сделал подарок Сухуму ко Дню Победы

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российский скульптор Григорий Потоцкий подарил городу Сухум ко Дню Победы новую скульптуру, пишет администрация столицы.
Скульптуру установили в парке перед администрацией города. На торжественном открытии присутствовал глава столицы Беслан Эшба. Он подчеркнул, что скульптура как нельзя лучше вписалась в парк.
Бронзовый одуванчик из раскрытых ладоней символизирует, по словам автора, мир и доброту. Одна из ладоней по задумке падает на листья-губы, эта часть скульптуры олицетворяет хрупкость мира.
"Доброта не убиваема. Мир одинаково необходим всем", - приводятся слова скульптора.
- В Сухуме открыли скульптуру символу мира и доброты «Одуванчик»
- В Сухуме открыли скульптуру символу мира и доброты «Одуванчик»
- В Сухуме открыли скульптуру символу мира и доброты «Одуванчик»
Отмечается, что высота скульптуры 2,5 метра, в качестве постамента памятника использован большой камень из реки Кодор.
Григорий Потоцкий рассказал, что памятник "Одуванчик" открыт в 32 странах мира – в США, на Филиппинах, в Мексике, Коста-Рике, Франции, Испания, Германии, Австрии, а буквально в начале сентября этого года подобный памятник был установлен в Санкт-Петербурге.