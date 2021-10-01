Российский скульптор сделал подарок Сухуму ко Дню Победы

Необычная скульптура появилась в парке имени Эшба в Сухуме еще на прошлой неделе, торжественное открытие прошло в День Победы.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российский скульптор Григорий Потоцкий подарил городу Сухум ко Дню Победы новую скульптуру, пишет администрация столицы.

Скульптуру установили в парке перед администрацией города. На торжественном открытии присутствовал глава столицы Беслан Эшба. Он подчеркнул, что скульптура как нельзя лучше вписалась в парк.

Бронзовый одуванчик из раскрытых ладоней символизирует, по словам автора, мир и доброту. Одна из ладоней по задумке падает на листья-губы, эта часть скульптуры олицетворяет хрупкость мира.

"Доброта не убиваема. Мир одинаково необходим всем", - приводятся слова скульптора.

Отмечается, что высота скульптуры 2,5 метра, в качестве постамента памятника использован большой камень из реки Кодор.

Григорий Потоцкий рассказал, что памятник "Одуванчик" открыт в 32 странах мира – в США, на Филиппинах, в Мексике, Коста-Рике, Франции, Испания, Германии, Австрии, а буквально в начале сентября этого года подобный памятник был установлен в Санкт-Петербурге.