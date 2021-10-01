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Более 600 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк с начала года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Более девяти миллионов человек и 1,9 миллиона транспортных средств пересекли с начала года в обоих направлениях границу России и Абхазии.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. С начала года Рицинский национальный реликтовый парк посетили 600 000 человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор парка Адамыр Багателия.

Он подчеркнул, что это рекордный показатель с в 2000 года, когда въезд на территорию нацпарка стал платным. 

С каждого купленного билета на въезд 100 рублей уходит в бюджет Гудаутского района. По словам Багателия, в этом году в бюджет района было уже направлено 60 миллионов рублей.
© Sputnik
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Также директор нацпарка рассказал, что в августе количество экскурсионных автобусов значительно уменьшилось, но увеличилась численность туристов, которые въезжали на своих авто, что создало трудности с парковочными местами.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, свыше девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года в обоих направлениях, а также 1,9 миллиона транспортных средств.

Рицинский национальный реликтовый парк был создан на базе Рицинского заповедника в октябре 1996 года.

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