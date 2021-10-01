Более 600 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк с начала года

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. С начала года Рицинский национальный реликтовый парк посетили 600 000 человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор парка Адамыр Багателия.
Он подчеркнул, что это рекордный показатель с в 2000 года, когда въезд на территорию нацпарка стал платным.
С каждого купленного билета на въезд 100 рублей уходит в бюджет Гудаутского района. По словам Багателия, в этом году в бюджет района было уже направлено 60 миллионов рублей.
Также директор нацпарка рассказал, что в августе количество экскурсионных автобусов значительно уменьшилось, но увеличилась численность туристов, которые въезжали на своих авто, что создало трудности с парковочными местами.
По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, свыше девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года в обоих направлениях, а также 1,9 миллиона транспортных средств.
Рицинский национальный реликтовый парк был создан на базе Рицинского заповедника в октябре 1996 года.