Жители села Адзюбжа потребовали отставки главы МВД Абхазии

Односельчане депутата Гарри Кокая, который, по данным МВД устроил стрельбу на набережной Сухума 30 сентября и вступил в конфликт с сотрудниками милиции, устроили сход днем 1 октября.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Жители села Адзюбжа потребовали от президента отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. Этот факт подтвердил глава села Дмитрий Абухба.

"Крайне возмущены беззаконием, преступными действиями министра ВД РА Дбар Д.С., его заместителей Цвижба Р., Чачхалия Д. и иных сотрудников милиции в отношении наших братьев, односельчан, ветеранов ОВ НА и депутата Парламента РА от нашего избирательного округа совершенных вчера - 30 сентября 2021 года в День Победы Республики Абхазия", – говорится в обращении совета села Адзюбжа.

Согласно тексту обращения, жители села Адзюбжа требуют от президента незамедлительно отстранить министра ВД и его заместителей, а также всех сотрудников, причастных к вышеуказанным событиям, от занимаемых должностей, поручить генеральному прокурору и председателю СГБ возбудить уголовные дела и немедленно произвести арест указанных лиц в целях их же безопасности.

Совет села также потребовал провести экстренное, внеочередное заседание сессии Парламента с приглашением президента, генерального прокурора, председателя СГБ и министра ВД, чтобы дать правовую оценку действиям Дмитрия Дбар и его сотрудников.

"В случае отсутствия реакции или попытки нивелировать имевшие события и ответственность министра ВД со стороны гаранта Конституции и Парламента оставляем за собой право действовать в соответствии с абхазскими традициями и законами", – отметили в совете села.

В настоящее время более 50 человек собрались у здания Парламента Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik. На место прибывают парламентарии, ожидается проведение внеочередного заседания сессии.

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rina" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие, между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт, Кокая покинул место преступления и скрылся.

Односельчане парламентария собрали сход в пятницу 1 октября.