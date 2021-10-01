Собравшиеся у здания Парламента Абхазии разошлись

В понедельник, 4 октября, состоится внеочередное заседание Парламента по инциденту, который произошел 30 сентября в Сухуме с участием депутата Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников МВД.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Собравшиеся у здания Парламента люди разошлись, сообщает корреспондент с места.

Ранее спикер Парламента Валерий Кварчия попросил собравшихся разойтись. Он сообщил, что Постановление по инциденту со стрельбой на набережной 30 сентября не было принято депутатами, так как не набрало нужного количества голосов.

По словам Кварчия, заседание, на котором вопрос будет рассмотрен вновь, состоится в понедельник, 4 октября.

К 17:00 в пятницу, 1 октября, у здания Парламента начали собираться люди. Началось внеочередное заседание сессии Парламента по инциденту, который произошел 30 сентября в Сухуме с участием депутата Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников МВД.

Заседание длилось больше часа, по итогам был озвучен проект Постановления. Согласно документу, генпрокурору и председателю СГБ предлагалось провести до 7 октября необходимые следственные действия в отношения высших должностных лиц МВД, а президенту на время следственных действий отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, заместителя министра командира СОБРа МВД Раща Цвижба, заместителя командира СОБРа Дадына Чачхалия и иных сотрудников МВД, причастных к инциденту.

Однако проект Постановления не был принят депутатами. На заседании присутствовал 21 парламентарий, двое проголосовали против, двое - воздержались, 17 - за. Для принятия документа необходимо 18 голосов.