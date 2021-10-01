Дбар прокомментировал инцидент со стрельбой в Сухуме

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rinna" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар прокомментировал в интервью Абхазскому телевидению инцидент, который произошел 30 сентября в Сухуме с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников МВД.

По словам министра, вечером 30 сентября поступил сигнал, что на набережной Махаджиров, на площади Сергея Багапш, производятся выстрелы из огнестрельного оружия.

Дмитрий Дбар незамедлительно выехал на место, так как в тот момент в одном из ресторанов на набережной находилась делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибилов, там же присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания.

После того как Дбар приехал на место, примерно через три-пять минут стрельба повторилась.

"Когда подошел на место, я обратился к людям и спросил, кто производил непосредственно выстрелы, на что депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя нетрезвое состояние депутата Парламента, я попросил его о том, чтобы он сдал оружие, которое находилось при нем, на что я получил отказ. Несколько раз поступила просьба о том, чтобы депутат Парламента отдал пистолет и что завтра уже разберемся по факту происшествия. На что он повторно мне отказал выдать оружие. После этого сотрудники ОВД постарались у него забрать огнестрельное оружие, на что пошла нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам органов внутренних дел", – рассказал министр внутренних дел.

Дмитрий Дбар с сожалением отметил, что в инциденте участвовали ветераны войны, он подчеркнул, что с глубочайшим уважением относится к ветеранам и селу Адзюбжа. Тем не менее, по его словам, правоохранительные органы были обязаны пресечь противоправные действия депутата Гарри Кокая.

Дбар добавил, что проводится доследственная проверка. При этом он отметил, что Министерство внутренних дел готово оказать в полном объеме финансовую поддержку и если необходимо медицинскую помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, участвовавшим в инциденте.

Глава МВД также сообщил, что после стрельбы на набережной, примерно от двух до трех часов ночи еще один депутат Парламента подъехал к зданию МВД и произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания МВД.

"Насколько нам известно, на своем служебном автотранспорте подъехал сюда депутат Парламента", – рассказал Дбар.

Дмитрий Дбар обратился к народу Абхазии.

"Если я пришел на службу, я не буду выбирать между депутатом Парламента, министром, ветераном войны, если совершаются противоправные действия, мы их будем пресекать по закону. Хочет ли народ иметь такого министра внутренних дел, который будет выбирать, что стреляет депутат Парламента в общественном месте общественно опасным путем или обычный крестьянин, которого мы бы сразу задерживали, если бы он совершал данные противоправные действия. Для меня никакого выбора, я считаю, не должно быть. Депутат Парламента в первую очередь занимается законотворчеством. Те законы, которые они пишут, по ним работает и правоохранительная система. Они должны быть эталоном и соблюдать закон в первую очередь. Для всех закон должен быть одинаковым", – заключил Дмитрий Дбар.