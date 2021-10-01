02:01 02 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.92
  • EUR84.46
Поиск

Депутат Парламента открыл стрельбу у здания МВД Абхазии в ночь на 1 октября

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
977 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/12/1032863509.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211001/1033329165/Deputat-Parlamenta-otkryl-strelbu-u-zdaniya-MVD-Abkhazii-v-noch-na-1-oktyabrya.html

У входных ворот МВД республики обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5.45 миллиметров.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Депутат Парламента Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию МВД Абхазии в 00:10 в ночь на 1 октября и стрелял в воздух. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дбар прокомментировал инцидент со стрельбой в Сухуме

Ардзинба на служебной автомашине марки "Hyundai" подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД по улице Академика Марра со стороны берега моря. 

По данным пресс-службы МВД, депутат вышел из машины и "имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом" произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата "Калашникова".

После этого Ардзинба скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Главный праздник: День Победы в Абхазии
Видео задержания готовившего теракт по указанию ИГ в Карачаево-Черкесии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться