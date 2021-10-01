Депутат Парламента открыл стрельбу у здания МВД Абхазии в ночь на 1 октября

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Депутат Парламента Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию МВД Абхазии в 00:10 в ночь на 1 октября и стрелял в воздух. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ардзинба на служебной автомашине марки "Hyundai" подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД по улице Академика Марра со стороны берега моря.

По данным пресс-службы МВД, депутат вышел из машины и "имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом" произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата "Калашникова".

После этого Ардзинба скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.