Инцидент с продолжением: что произошло между МВД, ветеранами войны и депутатами

Вечером 30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента Абхазии Гарри Кокая, который открыл стрельбу в воздух. По данным МВД, он проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие.

На фоне инцидента с депутатом разгорелся конфликт между сотрудниками правоохранительных органов и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов из Адзюбжи, которые праздновали День победы в Сухуме.

Sputnik

Выстрелы на набережной

Первое официальное информационное сообщение о происшествии в столице появилось 1 октября от пресс-службы Министерства внутренних дел Абхазии. Из текста следует, что инцидент с участием парламентария Гарри Кокая произошел в 22:15, 30 сентября на территории, прилегающей к ресторану "Rinna" на набережной Махаджиров в Сухуме.

По информации милиции, депутат произвел выстрелы в воздух, "осознавая, что данная территория является общественным местом. "В дальнейшем Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие. После чего между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт, Кокая покинул место преступления и скрылся", – отмечает пресс-служба ведомства.

В инцидент оказались втянуты и пострадали в результате конфликта ветераны войны из села Адзюбжа, в том числе глава села Дмитрий Абухба. В интервью информационному агентству "Аиашара" он назвал действие сотрудников беспределом.

"Исходя из состояния здоровья, я не употребляю спиртное, я не пил. Думаю, что если вчера был бы немного выпившим, добавил бы немного лишнего и сегодня здесь стоял бы со своими синяками и разрезами. Обидно то, что вчера так отнеслись - молодые ребята, за которых мы проливали кровь, которые должны были поздравить нас. Да, кто-то из наших выстрелил в воздух, кто не стреляет на День Победы? Это наш праздник, это святой день для нас, и так омрачить для нас этот праздник... Я очень разочарован", - подчеркнул Абухба.

Несмотря на то, что стрельба в воздух имело место, учитывая то, что ветераны праздновали День Победы, сотрудники правоохранительных органов не должны были применять силу, считает он.

"Мы, ветераны, всегда себя контролируем. Я не любитель носить оружие, не сторонник того, чтобы показывать, что у меня есть оружие. Выстрелили ребята, которые с нами были, это было ночью, вроде бы никого нет. Это нам обернулось кошмаром, который наверно длился час под дождем", - рассказал Абухба.

В интервью Sputnik Абухба рассказал, что жители населенного пункта намерены обратиться к президенту и в Парламент в связи с инцидентом, произошедшим между представителями МВД и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.

Он также сообщил, что жители Адзюбжи потребовали у президента отстранить министра внутренних дел и его заместителей.

"Крайне возмущены беззаконием, преступными действиями министра ВД РА Дбар Д.С., его заместителей Цвижба Р., Чачхалия Д. и иных сотрудников милиции в отношении наших братьев, односельчан, ветеранов ОВНА и депутата Парламента РА от нашего избирательного округа, совершенных вчера - 30 сентября 2021 года в День Победы Республики Абхазия", – отмечалось в обращении совета села Адзюбжа.

Жители села Адзюбжа потребовали отставки главы МВД Абхазии

Помимо этого, граждане потребовали провести экстренное, внеочередное заседание сессии Парламента с приглашением президента, генерального прокурора, председателя СГБ и министра ВД, чтобы дать правовую оценку действиям Дмитрия Дбар и его сотрудников.

Внеочередная сессия

Ближе к вечеру депутаты Парламента собрались на внеочередное заседание сессии Парламента, чтобы обсудить возникшую ситуацию. В самом ее начале спикер Парламента попросил прессу покинуть зал заседания.

Спустя несколько часов стало известно о том, что депутаты не приняли постановление по инциденту.

В проекте постановления Парламента говорилось, что высшие должностные лица МВД грубо нарушили Конституцию Абхазии, Конституционные законы и законы республики, а также совершили противоправные действия в отношении ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, депутата Парламента.

Согласно документу, генпрокурор совместно с председателем СГБ Абхазии в срок до 7 октября должен был провести необходимые следственные действия по факту инцидента, произошедшего 30 сентября, а президент Абхазии Аслан Бжания – на время следственных действий отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, заместителя министра командира СОБРа МВД Раща Цвижба, заместителя командира СОБРа Дадына Чачхалия и иных сотрудников МВД, причастных к инциденту.

Однако проект постановления не был принят депутатами. На заседании присутствовал 21 парламентарий, двое проголосовали против, двое - воздержались, 17 - были за, тогда как для принятия документа необходимо минимум 18 голосов.

К собравшимся к зданию Парламента вышел спикер Валерий Кварчия и сказал, что постановление не набрало нужного количества голосов. Заседание, на котором вопрос будет рассмотрен вновь, состоится в понедельник, 4 октября.

Заявление спикера вызвало возмущение у собравшихся. Они отметили, что с 17:00 ожидают у Парламента решения этого вопроса и конкретного результата. Спикер попросил всех разойтись и заявил, что сам проголосовал за принятие постановления. Спустя около получаса собравшиеся стали расходиться по домам.

Комментарий главы МВД

Когда люди, собравшиеся у Парламента разошлись, на Абхазском телевидении вышло интервью министра внутренних дел страны Дмитрия Дбар, который рассказал о событиях, произошедших вечером 30 сентября.

По его словам, в МВД поступил сигнал, что на набережной Махаджиров, на площади Сергея Багапш, производятся выстрелы из огнестрельного оружия.

Дмитрий Дбар незамедлительно выехал на место, так как в тот момент в одном из ресторанов на набережной находилась делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, с гостями был президент Абхазии Аслан Бжания.

После того как Дбар приехал на место, примерно через три-пять минут стрельба повторилась.

"Когда подошел на место, я обратился к людям и спросил, кто производил непосредственно выстрелы, на что депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя нетрезвое состояние депутата Парламента, я попросил его о том, чтобы он сдал оружие, которое находилось при нем, на что я получил отказ. Несколько раз поступила просьба о том, чтобы депутат Парламента отдал пистолет и что завтра уже разберемся по факту происшествия. На что он повторно мне отказал выдать оружие. После этого сотрудники ОВД постарались у него забрать огнестрельное оружие, на что пошла нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам органов внутренних дел", – рассказал министр внутренних дел.

Дмитрий Дбар с сожалением отметил, что в инциденте участвовали ветераны войны, он подчеркнул, что с глубочайшим уважением относится к ветеранам и селу Адзюбжа. Тем не менее, по его словам, правоохранительные органы были обязаны пресечь противоправные действия депутата Гарри Кокая.

Дбар добавил, что проводится доследственная проверка. При этом он отметил, что Министерство внутренних дел готово оказать в полном объеме финансовую поддержку и если необходимо медицинскую помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, участвовавшим в инциденте.

Глава МВД также сообщил, что после стрельбы на набережной, примерно от двух до трех часов ночи еще один депутат Парламента подъехал к зданию МВД и произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания МВД.

После выступления Дмитрия Дбар, пресс-служба МВД распространила информацию, согласно которой, депутат Парламента Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию МВД Абхазии в 00:10 в ночь на 1 октября и стрелял в воздух.

Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку инцидентов со стрельбой депутатов в Сухуме. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям МВД.