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Генпрокуратура Абхазии начала проверку по фактам стрельбы депутатов в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В понедельник, 4 октября, состоится заседание сессии Парламента, на котором вновь рассмотрят поставление, осуждающее действия МВД в отношении депутата и ветеранов войны, оказавшихся участниками инцидента.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку инцидента со стрельбой на набережной Сухума вечером 30 сентября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Инцидент с продолжением: что произошло между МВД, ветеранами войны и депутатами

Следствие проверит сообщение о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата Народного Собрания Гарри Кокая, имевшего место 30 сентября 2021 года, примерно в 22:10, в Сухуме на набережной Махаджиров напротив ресторана "Rinna", говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место происшествия, отмечается в тексте.

Кроме того, прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по сообщению о стрельбе у здания МВД в ночь на 1 октября.

По предварительным данным оперативных служб, выстрелы произвел депутат Парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба.  

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