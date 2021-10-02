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В Абхазии выявлено 100 новых случаев COVID-19, два человека скончались

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1536)
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии достигло 27948. Зарегистрировано 419 летальных случаев. Выздоровели 22805 человек.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведели у 349 человек за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном госпитале скончались два пациента, женщина 85 лет и мужчина 71 года, отмечаается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 38 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 17, четверо из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, состояние 12 человек расценивается как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1536)

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