В Абхазии отмечают день памяти святого мученика Евстафия Апсильского

Третье октября - день памяти святого мученика Евстафия Апсильского, он один из наиболее почитаемых святых в Абхазии, ее защитник и небесный покровитель.

СУХУМ, 3 окт- Sputnik. Евстафий Апсильский - один из первых абхазских святых и самый почитаемый на нашей родине, церковь абхазская почитает его и молится ему, рассказал в интервью радио Sputnik настоятель Каманского монастыря святого Иоанна Златоуста, игумен Игнатий (Киут).

"Для нас дорога память Евстафия Апсильского, и 3 октября мы празднуем и служим службу в честь него", - сказал настоятель храма, добавив, что в Абхазии ждут частичку его мощей.

В последнее время создается много икон Евстафия Апсильского, постепенно о нем узнают шире, особенно в восточной церкви. Несмотря на это, Игумен Игнатий (Киут) считает, что нужно больше прославлять имя святого в Абхазии, больше работать в этом направлении.

"Мы должны делать службы, крестные ходы с его иконами. Можно организовать крестный ход в Цебельду, приблизительно в том месте, где была крепость, в которой его взяли в плен. Там отслужить молебен памяти Евстафия Апсильского. Я думаю, что это как-то бы консолидировало наше церковное общество и наш народ. Его имя нас всех вдохновляет, его подвиг, его твердость, его глубокая вера - она должна быть примером для нас всех", - подчеркнул игумен Игнатий (Киут).

© Foto / священная митрополия Абхазии Святой мученик Евстафий Апсильский

Евстафий Апсильский – большая историческая личность. Он был сыном правителя Абхазии и сам правил Абхазией в первой половине VIII века. Когда арабы напали на Абхазию, (во время войны против Византийской Империи), в крепости Цебельды произошла битва, в результате которой святой Евстафий был пленен и увезен в Харран. Там он принял мученическую смерть, потому что не принял ислам.

"Он не предал свою веру, сохранил свою самоидентичность, не предал Господа, не предал догмы, каноны святой православной церкви", - рассказал о его подвиге настоятель Каманского храма.

Святой Евстафий Апсильский (Харранский) широко почитается в восточной церкви, в свое время он построил храм мученика Евстафия Плакиды (святой, жил во времена римского императора Траяна и тоже защищал веру - прим.), чье имя он и носил.

Икона Евстафия Апсильского, которую выполнили в Абхазии, находится, по словам игумена Игнатия (Киут), в Илорском храме. Святой изображен в головном уборе с пушниной и царских доспехах, что свидетельствует о его происхождении. В руках он держит двуглавую стрелу, означавшую, что, если ты не выполнил свой обет, эта стрела тебя настигнет. Такие двуглавые стрелы ставили возле иконы святого Георгия Победоносца.