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Генпрокурор: пока мы не можем дать правовую оценку инциденту с депутатами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Стрельба в Сухуме 30 сентября (25)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211004/1033340550/Genprokuror-poka-my-ne-mozhem-dat-pravovuyu-otsenku-intsidentu-s-deputatami.html

В понедельник 4 октября в Парламенте проходит рабочее совещание, на котором присутствуют представители Генпрокуратуры и СГБ Абхазии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Адгур Агрба заявил в Парламенте, что ведомство пока не может дать правовую оценку инцидентам, произошедшим с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, депутата Народного Собрания и сотрудников милиции.

По его словам, согласно законодательству, установлены определенные сроки, в течение которых Генпрокуратура может дать правовую оценку случившемуся - это пять, 15 и 60 дней.

Агрба также отметил, что проводится две проверки - следственным управлением Генпрокуратуры по инциденту с участием Кокая, и вторая проверка по факту действий другого депутата, чью фамилию генпрокурор пока озвучить не может.

Он добавил, что третий день продолжается сбор доказательств, необходима полная всесторонняя проверка обстоятельств, в настоящий момент опрошены не все ветераны войны, участвовавшие в инциденте. Агрба добавил, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар также не допрошен, его пригласили в ведомство в понедельник, и он обязался явиться. 

Адгур Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инцидентам.

 

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (25)

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