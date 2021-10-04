Генпрокурор: пока мы не можем дать правовую оценку инциденту с депутатами

В понедельник 4 октября в Парламенте проходит рабочее совещание, на котором присутствуют представители Генпрокуратуры и СГБ Абхазии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Адгур Агрба заявил в Парламенте, что ведомство пока не может дать правовую оценку инцидентам, произошедшим с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, депутата Народного Собрания и сотрудников милиции.

По его словам, согласно законодательству, установлены определенные сроки, в течение которых Генпрокуратура может дать правовую оценку случившемуся - это пять, 15 и 60 дней.

Агрба также отметил, что проводится две проверки - следственным управлением Генпрокуратуры по инциденту с участием Кокая, и вторая проверка по факту действий другого депутата, чью фамилию генпрокурор пока озвучить не может.

Он добавил, что третий день продолжается сбор доказательств, необходима полная всесторонняя проверка обстоятельств, в настоящий момент опрошены не все ветераны войны, участвовавшие в инциденте. Агрба добавил, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар также не допрошен, его пригласили в ведомство в понедельник, и он обязался явиться.

Адгур Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инцидентам.