Делегация ветеранов из Адзюбжи встретилась с Бжания, требуя отставки Дбар

Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочий визит в Москву в связи с конфликтом, произошедшим между ветеранами войны, депутатом Парламента и милиционерами на набережной Сухума 30 сентября.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Президент будет принимать решение об окончательной отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар после проведения Генпрокуратурой проверки, об этом он сообщил делегации ветеранов войны из Адзюбжи, рассказал журналистам представитель Совета старейшин села Нугзар Кация.

Встреча ветеранов и главы государства прошла в понедельник 4 октября. Кация рассказал, что представители делегации требовали немедленного и окончательного отстранения Дмитрия Дбар от должности министра внутренних дел.

Президент обратился к ветеранам и попросил их дать следствию время для проведения проверки. По словам Кация, глава государства отметил, что проверка не займет много времени, никакого давления не будет оказано на прокуратуру, когда решение прокуратуры будет готово и предоставлено президенту, он будет принимать решение отстранить окончательно главу МВД от должности или принимать какие-то другие меры.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар.