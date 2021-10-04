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Вице-президент Абхазии призвал дождаться итогов прокурорской проверки

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (31)
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Sputnik Абхазия
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Люди на площади перед Парламентом не стали расходиться после завершения рабочего совещания депутатов, требуя немедленной отставки министра ВД.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба обратился к собравшимся у Парламента и призвал дождаться итогов проверки Генпрокуратуры, на которую отведено определенное время. 

В своем выступлении он отметил, что руководство страны ценит и уважает достижения ветеранов войны, свидетельство этому отстранение министра внутренних дел республики на время проведения разбирательства.

К митингующим также вышел секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, он рассказал об итогах встречи ветеранов войны из Адзюбжи с Асланом Бжания. Он отметил, что президент будет принимать окончательное решение после того, как Генпрокуратура завершит проверку и соберет все материалы.

Сергей Шамба призвал решить вопрос согласно закону и не накалять обстановку. Митингующие заявили, что закон нарушили сотрудники правоохранительных органов, которые избили ветеранов войны.

Собравшиеся с положением дел не согласны, выражают возмущение и требуют немедленной отставки министра внутренних дел.

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (31)

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