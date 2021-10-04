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Общественная палата

Общественная палата Абхазии призвала беспристрастно разобраться в инциденте с депутатом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Общественная палата Абхазии намерена осуществлять общественный контроль за ходом расследования инцидента с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны и руководством МВД Абхазии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Общественная палата Абхазии призвала тщательно и беспристрастно разобраться в инциденте с депутатом Гарри Кокая. Соответствующее заявление вышло на сайте консультативно-совещательного органа. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В сообщении отмечается, что Общественная палата крайне обеспокоена ситуацией, связанной с инцидентом, произошедшим в День Победы и Независимости Абхазии с участием депутатов Народного Собрания, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и руководства МВД республики.

"Считаем, что при рассмотрении данного инцидента необходимо выделить несколько основных аспектов: моральный, нравственный и правовой. Мы усматриваем большую угрозу для государства и для каждого гражданина в том, что те, кто призван защищать закон и порядок, сами совершают противоправные действия. В этот особый день для нашей страны - День Победы и Независимости Республики Абхазия - был нанесен удар по основам абхазской государственности и нравственным устоям", – говорится в заявлении.

Вопиющим фактом в Общественной палате назвали "постыдное поведение силовых структур по отношению к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, унижающее их честь и достоинство".

В консультативно-совещательном органе отметили, что государство призвано прогнозировать возможное развитие событий "с учетом собственных политических просчетов и кризисов, которые имели место за последние 20 лет".

"Призываем соответствующие органы тщательно и беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации и вынести свой вердикт с привлечением к ответственности виновных, невзирая на статус и положение в органах государственной власти с целью недопущения политического кризиса", – отмечается в сообщении.

Общественная палата Абхазии также намерена осуществлять общественный контроль за ходом расследования. 

 

 

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (31)

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