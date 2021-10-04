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МИД Абхазии прокомментировал учения Enternity-2021 в Грузии

© Foto / Министерство обороны Азербайджана
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Международные военные учения Enternity-2021 с участием военнослужащих из Азербайджана и Турции начались в Грузии 4 октября и продлятся до 8 октября.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Опасным провокационным выпадом, направленным на поощрение военных амбиций Грузии, назвал МИД Абхазии учения Enternity-2021, об этом сообщается на сайте ведомства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По данным внешнеполитического ведомства Абхазии, в ходе учений военнослужащие Грузии, Азербайджана и Турции выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

"Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку", - говорится в сообщении МИД.

Абхазские дипломаты ставят под сомнение заявленные цели военных учений, отмечая, что грузинская сторона уже прикрывала военные приготовлениями различными заявлениями – "когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться "охрана региональных экономических проектов".

В заявлении МИД говорится, что в Абхазии не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан.

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