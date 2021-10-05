Опубликовано видео драки силовиков и ветеранов на набережной Сухума

В День Победы, 30 сентября, на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников милиции.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Ветеранская организация "Аруаа" выложила на своей странице в Facebook кадры, снятые камерами видеонаблюдения ночью 30 сентября на набережной Сухума.

30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудников МВД. Как утверждают ветераны, в результате конфликта они были избиты сотрудниками милиции.

Пресс-служба МВД 1 октября сообщила, что в День Победы депутат Кокая открыл стрельбу на набережной, проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже в МВД также сообщили, что в ночь с 30 сентября на 1 октября депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

Генеральный прокурор заявил, что чтобы дать оценку, было избиение или потасовка, нужно допросить всех участников инцидента и давать объективную оценку только после исследования.

"Это очень тонкая грань. Один из заместителей министров тоже говорит, что его ударили и он упал", – сказал он и добавил, что назначена судмедэкспертиза.

3 октября в Абхазию вернулся президент Аслан Бжания, который находился в Москве с рабочим визитом. В этот же день он провел совещание с силовыми структурами. На совещании глава МВД Дмитрий Дбар попросил президента отстранить его от работы на время проведения расследования и выразил надежду, что депутаты, имеющие отношение к инциденту, поступят так же. Бжания принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время расследования инцидента на набережной и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии Руслана Ажиба.

4 октября в Парламенте прошло рабочее совещание, в котором приняли участие генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, его заместители, глава СГБ Роберт Киут и участники конфликта депутаты Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил депутатам, что, согласно законодательству, правовую оценку инциденту ведомство может дать в срок от пяти до 60 дней. Он добавил, что продолжается сбор доказательств, необходима полная всесторонняя проверка обстоятельств, опрошены не все ветераны войны, участвовавшие в инциденте.

Адгур Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инцидентам, но если этого времени будет недостаточно, то по закону у него есть право продлить сроки расследования.