Адица Берзения: абхазка на обложке Elle

Абхазская модель Адица Берзения появилась на обложке модного журнала Elle Russia. Издание посвятило октябрьский номер ближнему зарубежью и дружбе народов. Съемки для проекта проходили в разных точках бывшего СССР.

Корреспондент Sputnik поговорила с Адицей Берзения и ее братом.

Данара Курманова, Sputnik

Девушка с обложки оказалась студенткой Абхазского государственного университета. Адица учится на третьем курсе экономического факультета. О карьере модели Адица Берзения, по ее словам, даже не мечтала.

"Я, как все девушки, любительница Instagram, просто выкладывала фотографии, и пару лет назад мой профиль заметило московское модельное агентство", – сказала она.

© Foto / из личного архива Адицы Берзения Адица Берзения

Как реагировать на предложение стать моделью, не знали ни сама Адица, ни ее родные.

"У нас простая скромная семья, – призналась она. – Папа – кузнец, у него своя кузня, мама – домохозяйка, есть еще старший брат и сестренка. Поэтому от многих фотосессий для журналов я отказывалась – очень откровенные образы для меня неприемлемы".

Не все сразу

В прошлом году девушку пригласили на съемки в модный журнал Vogue. Однако из-за пандемии Адица отказалась и от этого предложения.

"На семейном совете решили, что сейчас не лучшее время куда-то выезжать, – поделился со Sputnik брат модели Валерий Берзения. – И все равно без съемок сестра не осталась. Адица начала сотрудничать с абхазским брендом одежды, а спустя определенное время в Абхазию приехали ребята из Elle и предложили поучаствовать в съемках".

Фотосессия проходила в Гагре.

"Я позировала в спортивной коллекции, и все образы были красивы по-своему, особенно на фоне наших знаменитых локаций – Белых скал, замка принца Ольденбургского", – перечислила Адица.

По словам девушки, эта фотосессия была очень важной для нее.

"Я большое внимание уделяю саморазвитию: нацелена завершить учебу, занимаюсь спортом, учу английский, а в свободное время катаюсь верхом, – рассказала она. – Но я хочу, развиваясь сама, развивать и свою родину – рассказывать о ней, продвигать ее традиции и обычаи. И съемки в журнале с таким именем – отличная возможность для этого".