Односельчане Дмитрия Дбар встретились с президентом Абхазии

В День Победы, 30 сентября, на набережной Сухума произошел конфликт с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из Адзюбжи и сотрудников милиции.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Группа односельчан министра внутренних дел Дмитрия Дбар встретились с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече с делегацией из села Мгудзырхуа принял участие и глава Администрации президента Алхас Квициниа.

Глава села Мгудзырхуа Беслан Агрба рассказал корреспонденту Sputnik о деталях встречи. Он уточнил, что аудиенция с главой государства была связана с инцидентом, который произошел между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны и сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы озвучили президенту нашу позицию – какое бы решение ни приняла Генеральная прокуратура, мы ее поддержим. Никто не собирается митинговать, ходить с лозунгами, провоцировать кого-то. Закон для всех одинаковый и кто виноват, тот должен нести ответственность в рамках закона, как одна сторона, так и вторая", - отметил он.

Агрба добавил, что мировое соглашение участников инцидента на набережной жители села Мгудзырхуа также готовы поддержать.

30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудников МВД. Как утверждают ветераны, в результате конфликта они были избиты сотрудниками милиции.

В понедельник 4 октября Бжания принимал делегацию из села Адзюбжа, адзюбжинцы требовали окончательной отставки Дмитрия Дбар. Президент попросил их дать следствию время для проведения проверки.

Генпрокуратура занимается процессуальной проверкой этого инцидента. По словам генерального прокурора Адгура Агрба, чтобы дать оценку, было избиение или потасовка, нужно допросить всех участников инцидента и давать объективную оценку только после исследования, на которое может уйти от пяти до 60 дней. Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инциденту.

Третьего октября глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время проведения расследования.

Однако инцидент получил широкий общественный резонанс, 4 октября жители села Адзюбжа вышли на митинг у здания Парламента в Сухуме с требованием отставки Дбар. Днем позже ряд политических партий сделали заявления по поводу нашумевшего конфликта, несмотря на требование ветеранов войны не политизировать инцидент.