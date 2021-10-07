Работы по укреплению грунта проведут в селе Анхуа после оползня

Оползень площадью примерно 30 на 70 метров произошел в селе Анхуа Гудаутского района в начале лета 2021 года.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по укреплению оползневого участка в селе Анхуа начнутся на следующей неделе, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер госкомпании "Абхазбрегозащита" Юрий Воробьев.

"Вчера мы получили аванс. Мы уже несколько раз выезжали на место, прошлись по высотам и посмотрели территорию. После того как согласуем определенные вопросы с проектировщиками, будем выдвигать туда технику. Оползневой участок находится прямо под дорогой, которая ведет в село. По нескольким сторонам от него живут люди. У некоторых из них "ушли" какие-то постройки", – отметил он.

Как уточнил Воробьев, сначала специалисты проведут геологические изыскания грунта, результаты которого передадут проектировщикам для расчетов и определения типа работ.

Пока рассматривается возможность возведения на проблемном участке двух монолитных бетонных стен на сваях. По примерным подсчетам Воробьева, на это потребуется около 17 миллионов рублей. Заказчиком проекта выступило Управление капитального строительства Абхазии.

Оползень в селе Анхуа произошел в начале лета 2021 года. В ширину участок достигает около 30 метров, а в длину до 70-80 метров.

Анхуа расположена в предгорной части Нового Афона.