Конференция русских соотечественников в Абхазии выбрала председателя КСОРС

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, провел II Страновую конференцию русских соотечественников об итогах работы за прошедший год и планах на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба организации.

На мероприятии был выбран председатель КСОРС, им вновь стал Олег Юрченко. Представителем КСОРС в Региональный Координационный Совет избрали Наталью Каюн.

Конференция прошла в московском культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме. В ней приняли участие делегаты 22 организаций русских соотечественников и гости, среди которых были советник-посланник посольства России Максим Литвинов, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Михаил Масаев, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, вице-премьер Сергей Пустовалов.

Открывая конференцию, председатель Союза Юрченко представил детальный доклад о деятельности КСОРС за год: было проведено 56 мероприятий различной направленности.

Затем на конференции выступил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, он зачитал приветственный текст президента республики Аслана Бжания.

После этого руководители пресс-службы, юридического и грантового отделов, а также отдела награждений и правовой защиты отчитались о своей работе в КСОРС за 2020-2021 годы, отметив положительную динамику в своей деятельности, указав на некоторые сложности в работе и предложив возможные пути решения.

По итогам конференции была принята резолюция.