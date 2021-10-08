Промежуток небольшой: как сочетать прививки от гриппа и коронавируса

Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии ежегодно проводится в ноябре и декабре. В 2020 году в республике прививались препаратами "Ультрикс" и "Совигрипп".

СУХУМ, 8 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

"Можно прививаться в любом порядке. Единственное, нужно, чтобы между прививками прошло не менее 14 дней, а лучше всего - месяц. Это нужно для того, чтобы дать иммунной системе возможность выработать антитела к одному вирусу, а затем уже спокойно заняться выработкой антител к другому вирусу. Если прививки сделать раньше, тогда пойдет перенапряжение иммунной системы, и нормального иммунного ответа не будет ни на одну из вакцин", – пояснила Беляева.

Прививку от гриппа можно делать и переболевшим коронавирусом, но и они должны выждать время не менее месяца, так как "истощенная иммунная система не даст нормально выработать антитела". К тому же при не соблюдении необходимого интервала могут возникнуть нежелательные побочные эффекты.

"Коронавирусная инфекция очень пагубно действует на сосуды, у вируса гриппа тоже есть такая точка приложения. Поэтому нежелательно ранее, чем через месяц", – подчеркнула специалист.

По ее словам, вакцинация от гриппа в этом году актуальна точно так же, как это было в предыдущие годы. Всем желающим рекомендовано сделать прививку до Нового года, так как сезон гриппа в Абхазии начинается в конце января.

"Грипп никуда не делся, это сезонная инфекция. К нам она приходит несколько позже, нежели в Россию. Мы опаздываем по сравнению с ними примерно на полтора месяца. Это обусловлено нашим южным расположением и перемещением людей, транспортными потоками. Прививаться нужно не менее, чем за месяц до сезона гриппа. У нас он, как правило, наступает в конце января-начале февраля. Поэтому нужно прививаться до Нового года", – объяснила она.

Как отметила Алла Беляева, прививка в первую очередь рекомендована тем категориям, которые контактируют с большим количеством людей - врачи, педагоги, силовые структуры, продавцы на рынках.

"Несмотря на то, что масочный режим у нас до сих пор действует, как видите, маски очень мало людей носят, к сожалению, даже больные коронавирусной инфекцией. А в сезон больные гриппом люди спокойно позволяют себе ходить на рынок, поэтому высока вероятность заражения продавцов, а они в свою очередь могут заразить других покупателей. Поэтому я бы советовала продавцам вакцинироваться", – отмечает главный санитарный врач Сухума.

Прививку от гриппа Беляева рекомендует сделать и детям. По ее словам, если при коронавирусе детей не вакцинируют, так как они достаточно легко переносят заболевание, то при гриппе ситуация обстоит иначе. Сезонная инфекция может протекать с тяжелыми последствиями.

"Дети грипп переносят тяжело, бывают возникают и пневмонии, и другие осложнения, при которых приходится укладывать детей в больницу. Поэтому при сезонной гриппозной инфекции желательно прививать и детей. Разработанные вакцины переносятся достаточно хорошо и разрешены от шести месяцев, если нет медицинского отвода", – поясняет специалист.

Противопоказанием, в первую очередь, может служить аллергия на куриный белок, поскольку вирус выращивается на куриных эмбрионах.

Другими причинами медицинского отвода могут быть состояние здоровья человека и хронические заболевания. Каждый случай индивидуально должен рассматривать терапевт.

О поставках вакцин от гриппа в Абхазию в 2021 году пока неизвестно.

Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии ежегодно проводится в ноябре и декабре. В 2020 году в республике прививались препаратами "Ультрикс" и "Совигрипп".